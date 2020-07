Zwei neue Corona-Fälle in Speyer sind am Mittwoch (Stand: 16.15 Uhr) in die Statistik eingeflossen: Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 108 Personen infiziert, von denen 95 bereits genesen und zwei verstorben sind. Neben den elf aktuell Erkrankten sind 52 weitere Bürger in Quarantäne. „Bei den beiden Neuinfektionen handelt es sich um ein Ehepaar ohne Zusammenhang zu den Fällen der vergangenen Woche“, teilt die Stadtverwaltung mit. Zuletzt hatte es Fälle an der Kita Villa Kunterbunt, am Schwerd-Gymnasium und an der Berufsbildenden Schule gegeben. Die Villa Kunterbunt ist laut Stadt seit Dienstag wieder geöffnet, „lediglich die betroffenen Gruppen, in denen Personen der Kontaktkategorie 1 waren, sind aus Vorsicht noch nicht wieder zurückgekehrt“. In der Kita Regenbogen sei zwar ein Geschwisterkind positiv getestet worden, aber das Kita-Kind selbst sei negativ und in Quarantäne, sodass an dieser Einrichtung keine Schließung erforderlich sei.