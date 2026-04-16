Auf einer Hangfläche zwischen Römerberg und Speyer entsteht eine Photovoltaik-Anlage der Speyerer Stadtwerke. Sie ist für einen bestimmten Zweck gedacht.

Die große Photovoltaik-Anlage zwischen Römerberg und Speyer wächst Stück für Stück. Sabrina Schaefer schaut den Arbeitern zu, wie sie ein Modul anbringen. „Da sitzt jeder Handgriff“, sagt die Teamleiterin Erneuerbare Energien der Stadtwerke Speyer (SWS). Die Einfassungen der Anlage stehen schon, nun kommen täglich blau schimmerende Platten an ihren vorgesehenen Platz. Das Projekt mache seit Baubeginn Ende Februar erhebliche Fortschritte.

Komplett aufgebaut sein sollen alle Module Ende kommender Woche. Die Kabel für den Gleichstrom, den die PV-Anlagen erzeugen, liegen schon im Boden, einige der insgesamt sieben Wechselrichter sind ebenfalls schon montiert. Etwas länger dauert die Sache an anderer Stelle: „Die Trafostation hat eine lange Lieferzeit“, erläutert Schaefer. Vermutlich werde das für den Betrieb notwendige Bauteil erst im September eintreffen und die Anlage im Oktober in Betrieb gehen. Auch die Kabel für den Wechselstrom seien noch nicht gelegt. Der produzierte Strom ist in erster Linie für das nahe Wasserwerk Süd gedacht. Wenn die Anlage im Herbst vollständig fertig ist und in Betrieb gehen kann, werde sie in die Stromversorgung des Wasserwerks eingebettet. Dafür müsse der Strom ganz kurz abgeschaltet werden: „Wir machen das nahtlos. Das wird niemand merken.“

Zwei Millionen Euro Investment

Hauptauftragnehmer des Projekts: die Firma Wirsol aus Waghäusel. Auf rund 2,9 Hektar errichten sie die bislang größte Anlage im Dienst der Stadtwerke. Die Leistung der nach Süden ausgerichteten Module ist mit 2,2 Megawatt mehr als viermal so hoch wie die des Bauwerks auf dem Speyerer Müllberg. Rund zwei Millionen Euro steckt der kommunale Energieversorger in das Projekt, das er komplett allein finanziert. 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom sollen die 3110 Module künftig pro Jahr in etwa produzieren. Rund 50 Prozent des dortigen Bedarfs sollen übers Jahr gerechnet mit Sonnenstrom gedeckt werden. Überschüsse – gerade in den Sommermonaten zu erwarten – kämen dem Regionalstrom-Angebot der SWS zugute.

Das Projekt entsteht in einem besonders anspruchsvollen Gebiet: „Wir befinden uns in einer Wasserschutzzone“, unterstreicht Schaefer. Das bringe Auflagen mit sich – unter anderem für die Arbeiter vor Ort: „Sie dürfen keine Zigarettenstummel auf den Boden werfen oder Müll hinterlassen.“ Abhilfe schaffen dafür mehrere Mülleimer und große Container. Gebaut werden durfte die PV-Anlage überhaupt nur, weil sie zum Eigenverbrauch der Stadtwerke genutzt wird. Nicht vorgesehen sei eine Stromspeicherung vor Ort. Das sei „technisch nur mit hohem finanziellen Aufwand und strengen Auflagen möglich“, erläutert die Teamleiterin. „Vielleicht ist es in Zukunft wirtschaftlich besser umsetzbar.“

Viel Vorarbeit

Der Bau an sich sei der kürzeste Projektabschnitt: „Wir haben angefangen mit einer Ramm-Sondierung“, sagt Schaefer. Das sei für die Statik wichtig, schließlich soll die Anlage stabil stehen. Auf dem abschüssigen Gelände habe das Gerüst unterschiedlich tief in den Boden getrieben werden müssen. Hinzu kamen viele Gespräche, bevor es losgehen konnte – unter anderem, weil die Anlage auf zwei Gemarkungen liegt. Die Mehrheit liegt in Speyer, rund 0,6 Hektar auf Seiten der Ortsgemeinde Römerberg.

Die Grundstücksfragen waren nicht die einzige Vorarbeit: „Wir hatten die Landesarchäologie und den Kampfmittelräumdienst da, außerdem wurden Artenschutzgutachten gemacht. Alles, was dazugehört“, berichtet die Teamleiterin. Die Struktur- und Dienstleistungsdirektion (SGD) Süd musste das Projekt ebenfalls genehmigen. Zudem liege Bereich direkt neben einer Landesstraße – der Landesbetrieb Mobilität (LBM) kam als weiterer Ansprechpartner hinzu. Schließlich habe die Baustraße, über die das Material per LKW transportiert wird, hergerichtet werden müssen. Auch ein notwendiges Gutachten, ob Verkehrsteilnehmer durch die Anlage möglicherweise geblendet werden könnten, habe mit der Straße und ebenfalls nicht weit entfernten Bahngleisen zu tun gehabt. Ergebnis: Entwarnung. Nicht zuletzt seien Gespräche mit den Pfalzwerken nötig gewesen, weil eine 20 kV-Stromleitung durch das Feld der Anlage läuft. „Der Bereich darunter muss frei bleiben, um Gefahren auszuschließen“, sagt Schaefer.

Die Vorarbeit habe einige Jahre gedauert, aber das sei die Sache wert: „Man braucht auch den Biss“, findet Schaefer. Die Stadtwerke sind zufrieden, das Projekt auf der Fläche umsetzen zu können. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die städtischen Klimaziele – Treibhausgasneutralität bis spätestens 2040 – zu erreichen. „Wir wollen 100 Prozent erneuerbare Energien“, unterstreicht die Teamleiterin. „Die Philosophie der Stadtwerke war es immer, in ,Erneuerbare’ zu investieren.“