Zwei Männer – 26 und 33 Jahre alt – haben am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße zwei Flaschen Parfüm in einem Gesamtwert von etwa 200 Euro gestohlen. Polizisten trafen die Verdächtigen in der Postgalerie an und stellten das Diebesgut sicher. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.