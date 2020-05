Eine Folge der Corona-Kontaktverbote? Zwei acht- und sechsjährige Mädchen haben sich laut Polizei am Montag, 17 Uhr, die Zeit damit vertrieben, dass sie in der Windthorststraße aus einem Dachfenster im fünften Stock Kaffeetassen, Spraydosen und andere Gegenstände warfen. An zwei Autos, die unterhalb des Fensters geparkt gewesen seien, sei dadurch ein Schaden von 2500 Euro entstanden. Die Beamten melden einen schnellen Ermittlungserfolg: Sie hätten die „Übeltäterinnen“ gemeinsam mit der Mutter der Achtjährigen noch in der Wohnung angetroffen. „Die vom Erscheinen der Polizei verwunderte Erziehungsberechtigte hatte nach eigenen Angaben vom Treiben der Kinder nichts mitbekommen, da sie sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung aufgehalten hat“, berichten sie. Die Frau habe zusammen mit der Mutter des sechsjährigen Nachbarkindes die Trümmer von der Straße beseitigt und mit den Geschädigten die Personalien ausgetauscht. Die wahren Gründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unbekannt.