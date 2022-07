Die Polizei hat nach eigener Mitteilung am Donnerstag in der Innenstadt zwei Ladendiebe festgenommen. Einer habe um 15.20 Uhr drei Sonnenbrillen aus einem Fachgeschäft in der Maximilianstraße gestohlen. Er sei zunächst in Richtung des Doms geflüchtet, dann – als er Polizisten erblickte – in Richtung des Altpörtels. Dort hätten ihn Beamte eingeholt und festgenommen. In seinem Rucksack sei weiteres Diebesgut gefunden worden. Gesamtwert: 2184 Euro.

Dieser Mann war laut Polizei ebenso 25 Jahre alt wie ein anderer Täter, der zehn Minuten später in einem Handyladen am Postplatz ein hochwertiges Mobiltelefon aus der Sicherung gerissen habe und davongerannt sei. Ein 41-jähriger Zeuge habe ihn verfolgt und gestellt. Dessen Aufforderung, das Diebesgut zurückzubringen, habe der Mann mit Schlägen auf den Hinterkopf und ins Gesicht erwidert. Seine weitere Flucht habe am St.-Guido-Stifts-Platz ein Ende gefunden. Dort hätten ihn Polizisten auf Basis einer Personenbeschreibung gestoppt und in seiner Umhängetasche das Handy und mutmaßlich ebenfalls gestohlene Kosmetikprodukte gefunden.