Künstliche Wimpern im Wert von 200 Euro haben laut Polizei „zwei junge Damen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis“ am Samstag, 13 Uhr, in Speyer gestohlen. Sie seien in einem Drogeriemarkt zunächst dabei beobachtet worden, wie sie Hygieneartikel in ihre Taschen steckten, berichten die Beamten. „Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts sie darauf ansprach, versuchten sie die Sachen unbemerkt zurückzulegen und verließen – trotz Aufforderung, auf die Polizei zu warten – den Kassenbereich.“ Mitarbeiterinnen hätten sie verfolgt und den Standort der 17- und 19-jährigen an die Polizei weitergegeben. Bei deren Kontrolle seien die Wimpern gefunden und sei festgestellt worden, dass sie doch nicht das gesamte Diebesgut zurückgelegt hatten.