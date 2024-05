Die Polizei hat nach eigener Mitteilung am Montagabend in Speyer zwei berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt. Gegen 21 Uhr habe bei einem 21-jährigen Autofahrer in der Schifferstadter Straße ein Urintest positiv auf Opiate reagiert. „Der 21-Jährige räumte den vorherigen Konsum von Tilidin ein“, so die Ermittler. Tilidin ist ein starkes Schmerzmittel Unter Cannabis-Einfluss habe ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer gestanden, der um 21.40 Uhr in der Auestraße kontrolliert wurde. Beide Fahrer müssten sich nun Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen und seien an die Führerscheinstelle gemeldet worden.