Am Dienstag haben Beamte der Polizei Speyer eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße eingerichtet. Gegen 23.30 Uhr stellten sie bei einem 18-jährigen Radfahrer einen Marihuana-Geruch fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Geringe Menge der Droge, die in der weiblichen Hanfpflanze enthalten ist. Gegen 23.45 Uhr lief ein 17-Jähriger an einer Kontrollstelle der Polizei vorbei. Auch hier rochen die Beamten wieder Marihuana. Bei dieser Durchsuchung fanden die Polizisten erneut Betäubungsmittel. Der 17-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Beide Jugendlichen sehen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.