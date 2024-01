„Traumergebnis für das HPG“: So fasste Lehrer Sven Laforce vom Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium die beiden Siege der Mädchen beim Regionalentscheid von Jugend trainiert für Olympia zusammen. Damit qualifizierten sich die Wettkampf-II- und -III-Turnerinnen für das Landesfinale des Schulwettbewerbs am Donnerstag, 29. Februar, an einem noch festzulegenden Ort.

Conny Wolff spontan

Dann geht es um die Qualifikation für den Bundesentscheid. Die Jüngeren gewannen am Dienstag in Haßloch deutlich mit 155,75 Punkten vor Bad Bergzabern (143,85), Alzey (139,2), Mainz-Oberstadt, Neustadt sowie Zweibrücken. Die Älteren (247) lagen vor Edenkoben (237,3), Oppenheim (234,65), Ludwigshafen, Landau.

Dabei brachte sich der Speyerer Tross nicht nur an den Geräten ein. Trainerin und Vorsitzende Conny Wolff vom TV Schwegenheim übernahm als lizenzierte Kampfrichterin kurzfristig die Leitung: „Mittlerweile ein tolles Helferteam“, kommentierte Laforce. Denn dazu zählten Kristin Wolff und Alea Degen als maßgebliche Betreuerinnen, zudem Olga Ber aus der Zwölften, die am Schwebebalken Punkte verteilte.