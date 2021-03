Ein Gasaustritt in einem Wohngebäude hat laut Feuerwehr am Samstag, 15.16 Uhr, zu einem Großeinsatz in der Karmeliterstraße in der Speyerer Innenstadt geführt. Die Polizei habe das betroffene Gebäude sowie ein Nachbargebäude evakuiert. Die Feuerwehr konnte nach einem Einsatz mit 19 Kräften Entwarnung geben: „Erste Messungen ergaben eine erhöhte Gaskonzentration. Daraufhin wurde die Gasleitung des Gebäudes von der Feuerwehr abgeschiebert.“ Danach sei alles belüftet worden, die Stadtwerke hätten übernommen, die Werte sich normalisiert.