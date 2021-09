Als Gastspiel des Theaters Alte Werkstatt Frankenthal ist am 1. Oktober um 20 Uhr im Zimmertheater, Heiliggeistkirche, das Schauspiel „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans“ von Eric-Emanuel Schmitt mit Tobias Brohammer, Inszenierung: Johanna Regenauer, zu sehen. Ein Kabarettprogramm „Der letzte Schrei“ der Leipziger Pfeffermühle von und mit Bernhard Paschke ist dann am 2. Oktober um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche. Karten unter tickets@zimmertheater-speyer.de, Fon 0157 50496836, im Spei’rer Buchladen oder www.zimmertheater-speyer.de. Es gilt die 3G-Regel.