Weitere Ermittlungen kündigt die Polizei im Fall eines 16-jährigen Speyerers an, der es am Samstagmorgen auf Zweiräder unterschiedlicher Art abgesehen hatte. Aufgefallen sei er um 7.33 Uhr in der Lichtenbergerstraße in Speyer-Ost: Von dort habe eine 46-jährige Zeugin gemeldet, dass ihr gerade ihr City-Roller aus der offenen Garage gestohlen wurde. Sie habe den Täter noch angesprochen, woraufhin dieser sein mitgebrachtes Fahrrad zurückgelassen habe und mit dem Roller geflüchtet sei. Als ihn die Frau im Auto verfolgt habe, habe er auch den Roller stehen lassen. Bei seiner weiteren Flucht zu Fuß sei er aufgrund der Personenbeschreibung von der Polizei in der Hafenstraße angetroffen worden. Er habe alles abgestritten. Zwischenzeitlich habe sich noch eine Zeugin aus der Lichtenbergerstraße wegen eines weiteren herrenlosen Fahrrads gemeldet, die auch einen Täter mit Aussehen des 16-Jährigen beschrieben habe.

Die Polizei sucht nun einerseits nach weiteren Zeugen, andererseits nach den Eigentümern der zwei sichergestellten Fahrräder: Es handelt sich um ein schwarz-graues Herren-Trekkingrad der Marke Pegasus und ein Herren-Trekkingrad der Marke Rehberg, schwarz mit weißer Aufschrift. Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.