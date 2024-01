Zwei Verkehrsteilnehmer ohne entsprechende Papiere beschäftigen die Polizei in Speyer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war demnach gegen 1.30 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin in der Landauer Straße kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Speyererin einen Führerschein aus einem Nicht-EU-Staat hatte. Da die Fahrerin bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte sie diesen jedoch in einen EU-Führerschein umschreiben lassen müssen. Daher erwartet die 25-Jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Weil er mit seinem E-Scooter am Sonntag in der Fußgängerzone unterwegs war, fiel den Beamten zudem ein 27-Jähriger auf. Er hatte für sein Gefährt keinen Versicherungsschutz hatte. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz – der E-Scooter wurde sichergestellt.