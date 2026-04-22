Das Speyerer Citymanagement hat eine zufriedene Bilanz zweier Sonderaktionen im Einzelhandel gezogen. Die Stadt wertet zwei aktuell umgesetzte Citymanagement-Instrumente als Bausteine für eine lebendige Innenstadt: die Citymarketing-Aktion „ Speyer sucht das Osterkörbchen“ sowie den IHK-Ladencheck Rheinland-Pfalz. Beide Formate verfolgten das gemeinsame Ziel der Stärkung des Einzelhandels. Bei der Osterkörbchen-Aktion hätten dazu 467 Kinder beigetragen, die individuell gestalteten Osterkörbchen für die Schaufenster der Innenstadt angefertigt hätten. Sie wurden nach der Ausstellungszeit mit Ostergeschenken belohnt.

Zum zweiten Mal war laut Citymanagement der IHK-Ladencheck zu Gast in Speyer. „Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr nutzten erneut vier Speyerer Geschäfte die Gelegenheit, ihr Angebot aus einer externen Fachperspektive bewerten zu lassen: Schmuckstück und Pfälzer Heimat in der Roßmarktstraße, Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei'rer Buchladen in der Korngasse und Spiele-Cosmos in der Schustergasse“, so die Mitteilung. Die Expertin für visuelles Marketing, Julia Nawra habe ihnen mit praxisnahen Hinweisen zu Warenpräsentation, Kundenansprache und digitaler Sichtbarkeit der Betriebe weitergeholfen. rhp