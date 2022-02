Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehle gegen einen 49-jährigen Italiener und einen 33-jährigen Serben erlassen, die unter anderem in Speyer in Wohnungen eingebrochen sind. Gegen beide Männer besteht der Verdacht, dass sie zwischen 22. April 2020 und 4. November 2021 in Speyer, Mannheim, Ketsch und Viernheim in Wohnungen eingebrochen sind und dort Diebstähle verübt haben.

Der 49-Jährige soll bei seiner Tätigkeit in einer Gartenanlage und als Fahrer eines Möbelhauses die jeweiligen Wohnungen augekundschaftet haben. Dann sollen die beiden bei ihren Einbruchstouren insbesondere Schmuck, Münzen, Uhren, hochwertige Damenhandtaschen sowie Bargeld entwendet haben. Festgenommen wurde der 49-Jährige, dem 15 Einbrüche angelastet werden, in Mannheim. Der Jüngere, der zweimal mitgewirkt haben soll, wurde in Mönchengladbach gefasst.

Schon länger in Haft

Außerdem ist ein 44-jähriger gebürtiger Mannheimer seit November 2021 in Untersuchungshaft, weil er ebenfalls an zwei Einbrüchen beteiligt gewesen sein soll. Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden von über 160.000 Euro. Die Polizei ermittet laut eigener Aussage weiter, um festzustellen, ob dem Trio noch weitere Taten nachgewiesen werden können.