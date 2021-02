Zwei Einbrüche und ein Versuch beschäftigen derzeit die Polizei. Laut Bericht vom Mittwoch erbeutete ein Täter 220 Euro Bargeld aus einer Autoaufbereitungsfirma in der Landauer Straße. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie der Mann Montagnacht gegen 2.37 Uhr eine Tür aufhebelte. Er trug eine helle Winterjacke und eine Jogginghose mit Adidas-Streifen. In der Karmeliterstraße warf ein Unbekannter am Mittwoch gegen 2.50 Uhr einen Gullydeckel in die Auslage eines Computerfachhandels und stahl ein 877 Euro teures iPhone 12 und zwei iPhone-12-Attrappen. Die Geschäftsführerin sah einen Mann Richtung Ludwigstraße flüchten: rund 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, grauer Parka, schwarze Hose.

Erfolglos waren Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus in der Lina-Sommer-Straße am Dienstag zwischen 7.45 bis 12.30 Uhr. An einer Tür entstand laut Polizei Schaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise: Telefon 06232 1370 oder E-Mail.