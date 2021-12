Zwei Personen sind am Dienstag zwischen 11.40 Uhr und 12.15 Uhr in Supermärkten in der Tullastraße und der Iggelheimer Straße bestohlen worden. Das teilte die Speyerer Polizeiinspektion mit. Ein 85-Jähriger sowie eine 68-Jährige befanden sich demnach in den Märkten, als ihnen von Unbekannten die Geldbörsen aus der Jackentasche, beziehungsweise aus der Handtasche entwendet wurden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 600 Euro. Die Polizei vermutet, dass zwei Frauen, die sich in der Nähe der Geschädigten befanden, für den Diebstahl verantwortlich sind. Zeugen, die zwei verdächtige Frauen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Iggelheimer Straße oder der Tullastraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.