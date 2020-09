Räuberischer Diebstahl und einfacher Diebstahl heißen die Delikte in strafrechtlicher Hinsicht, die laut Polizeimitteilung vom Freitag am Donnerstag gegen 11 Uhr in einer Parfümerie in der Maximilianstraße begangen wurden. „Ein zunächst unbekannter Täter entwendete dort vier Parfüms“, berichten die Beamten. Eine Angestellte habe ihn festhalten wollen, der Mann habe diese jedoch von sich gestoßen, um sich die Beute zu sichern, und sei geflüchtet. Er sei in der Parfümerie bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs aufgefallen, sodass er namentlich bekannt sei. An seiner Wohnanschrift sei er am Tattag nicht angetroffen worden. Der zweite Diebstahl habe sich in dem Geschäft zeitgleich ereignet: Ein weiterer Täter, „der offensichtlich in Verbindung zum ersten Täter steht“, hat laut Polizei mindestens zwei Parfüms gestohlen. Dieser Mann werde noch gesucht. Die Schadenshöhe sei unbekannt.