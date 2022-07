Zwei der drei im Frühjahr am Dom geborenen Uhus sind tot aufgefunden worden. Darüber informiert das Bistum. Die beiden Todesfälle hätten sich offenbar wenige Tage hintereinander ereignet. „Das erste Uhu-Junge wurde an einer versteckten Stelle im Umfeld des Doms entdeckt, als es bereits circa eine Woche tot war. Entsprechend war auch keine Klärung der Todesursache mehr möglich“, sagt der am Dom tätige Vogelsachverständige Sven Ofer. Das zweite Opfer sei jetzt im Springbrunnen am Dom ertrunken.

Mitarbeiter des Stadtgrüns hätten das Tier im Brunnen entdeckt. Sie bargen dieses laut Bistum noch lebend aus dem Wasser, allerdings sei es kurz darauf verstorben. Da immer wieder Tiere, insbesondere Vögel, beim Trinken aus Brunnen oder Wasserfässern ertrinken, ist Experte Ofer nun der Mitteilung zufolge im Gespräch mit der Stadt Speyer, damit der Brunnen eventuell mit einer entsprechenden „Ausstiegshilfe“ gegen Unfälle dieser Art gesichert werden kann.

Ein Junges lebt noch

Das seit einigen Jahren am Dom brütende Uhupaar hatte im Frühjahr drei Junge bekommen. Immer wieder gab es Sichtungen im Dom-Umfeld und interessierte Nachfragen aus der Bevölkerung. Entsprechend groß war nun laut Bistum die Trauer über die Todesfälle. „Junge Uhus haben innerhalb des ersten Lebensjahres leider eine hohe Sterberate“, erklärt der Vogelsachverständige Ofer. Er hatte sich zuletzt noch froh gezeigt, dass die Jungtiere gut durch eine kritische Phase gekommen waren. „Wir hoffen nun natürlich umso mehr, dass das letzte verbliebene Jungtier gut durch die nächsten Monate kommt.“

Auch im vergangenen Jahr hatte es schon schlechte Nachrichten von den Dom-Uhus gegeben.