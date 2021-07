Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch zwei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit aktuell bei 25,7. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts zusammen mit Destatis haben s ich in den vergangenen sieben Tagen 13 Speyerinnen und Speyerer mit dem Coronavirus infiziert. Besonders betroffen war dabei die Gruppe der 35- bis 59-Jährige mit fünf Fällen. Jeweils drei Infektionen hat es in der Gruppe der Unter-Vierjährigen und bei den 15- bis 34-Jährigen geben. Zwei Corona-Fälle waren es bei den Fünf- bis 14-Jährigen. Mit Blick auf den Inzidenzwert der einzelnen Altersgruppen stechen besonders die Infektionen bei den Unter-Vierjährigen hervor: Er liegt bei 131,2 gerechnet auf 100.000 Einwohner.