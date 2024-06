Bei zwei Kandidaten auf der CDU-Liste für die Stadtratsbedarf am 9. Juni gibt es Klärungsbedarf. Die Stadtverwaltung hat für Jona Dannenmann (Platz 39) und Marc André de Zordo (Platz 41) eine sogenannte Unvereinbarkeit von Amt und Mandat festgestellt. Hintergrund: Sie stehen in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der Stadtverwaltung, was eine Mitarbeit im Stadtrat und seinen Ausschüssen ausschließen würde.

Wenn sie gewählt würden, müssten sie sich entscheiden: Amt oder Mandat? Die Entscheidung würde für ihren Brotberuf ausfallen, sagt CDU-Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser auf Anfrage. Der CDU sei dieses Problem bewusst gewesen, sie rechne aber wegen der hohen Listenpositionen der Betreffenden nicht mit einem tatsächlichen Entscheidungsbedarf. Es sei ihr wichtig gewesen, die beiden Männer „in unterstützender Funktion“ auf die Kandidatenliste aufzunehmen.