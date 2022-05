Zwei Trunkenheitsfahrten bei einem Kontrolleinsatz hat die Polizei nach eigener Mitteilung am Montagabend in der Paul-Egell-Straße gestoppt. Zunächst sei einer Streife um 18.45 Uhr eine 37-jährige Frau aufgefallen, die dort in Schlangenlinien radelte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe bei ihr einen Wert von 3,02 Promille ergeben. Die Beamten waren noch vor Ort, als gegen 19 Uhr ein 52-Jähriger vorbeiradelte und laut Polizeibericht ebenfalls durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei ihm habe das Testgerät 1,94 Promille angesagt. Die beiden Betrunkenen seien für die ärztliche Entnahme von Blutproben mit auf die Dienststelle genommen worden. Auf sie kämen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.