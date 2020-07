Diebe haben in der Zeit von Donnerstag, 23., bis Montag, 27. Juli, Baustellen im Speyerer Gewerbegebiet Nachtweide heimgesucht. Wie die Polizei am Dienstag informierte, haben sie im genannten Zeitraum zwei Baucontainer aufgehebelt und mehrere Baumaschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Am Montag, 27. Juli, von 0.48 bis 1.48 Uhr, starteten die Unbekannten auf einer Baustelle einen Gabelstapler und verluden damit mehrere Kabeltrommeln in einen mitgebrachten Transporter. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .