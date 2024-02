Drogentypische Ausfallerscheinungen stellte die Speyerer Polizei am Dienstag nach eigenen Angaben bei zwei 27 und 22 Jahre alten Autofahrern in der Aue- und Josef-Schmitt-Straße fest. Der 27-Jährige sei in der Auestraße kontrolliert worden. Bei ihm fiel demnach ein Urintest gegen 15.30 Uhr positiv auf Amphetamin aus. Im Urin des 22-jährigen Fahrers wurde Kokain nachgewiesen, so die Beamten. Beiden Fahrern mussten auf der Dienststelle eine Blutprobe und ihren Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Männer ein.