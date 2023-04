Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend, 20 Uhr, mit seinem Lamborghini auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße herumgerast, und zuvor offenbar auch in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Das teilt die Polizei mit. Demnach hätten Zeugen den Mann in letzterer Örtlichkeit beobachtet, auf dem Parkplatz sei der Mann von einer Streife kontrolliert worden. Der 43-jährige Fahrer habe der Polizei gegenüber angegeben, dass ein Freund mit seinem Sportwagen unterwegs gewesen sei.

Zeugen hätten allerdings einen Fahrer beschrieben, der wie der Kontrollierte ausgesehen habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,16 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt worden.

Drogentest abgelehnt

Schon früher am gleichen Tag, gegen 16.30 Uhr, hat es ein 22-Jähriger offenbar damit nicht so genau genommen, was man als Autofahrer alles intus haben sollte – und was nicht. Im Polizeibericht heißt es, dass der junge Mann bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum gezeigt habe. Er habe angegeben, aus medizinischen Gründen Marihuana zu konsumieren. Einen Drogentest hätte der 22-Jährige verweigert. Ihm sei daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt worden.