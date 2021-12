Taschendiebe haben laut Polizei am Donnerstag in zwei Speyerer Supermärkten zugeschlagen. Gegen 13.30 Uhr hätten im Aldi in der Tullastraße zwei unbekannte Frauen eine 60-Jährige verfolgt, ihren Rucksack geöffnet und eine braune Ledergeldbörse mit 130 Euro und persönlichen Dokumenten gestohlen. Es handle sich bei den Täterinnen um junge Erwachsene, die eine auffallend schlank und unter anderem mit schwarzer Handtasche mit weißem Schriftzug unterwegs, die andere etwas kräftiger. Letztgenannte habe schwarze Trainingshosen mit einem auffälligen weißen Schriftzug, eine längere schwarze Jacke, schwarz-weiße Sneaker mit auffälliger blauer Applikation an den weißen Sohlen sowie eine graue Bommelmütze mit weißem Schriftzug getragen.

Der andere Diebstahl hat sich laut Polizei zwischen 14 und 14.30 Uhr im Lidl in der Franz-Kirrmeier-Straße zugetragen. Hier sei einer 60-Jährigen ihr schwarzer Klapp-Geldbeutel unbemerkt aus ihrer Jackentasche entnommen worden. Auch hier betrage die Bargeld-Beute rund 130 Euro. Eine Täterbeschreibung liege nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de. Sie hält einen Zusammenhang der Taten für denkbar.