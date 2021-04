Leicht verletzt hat sich ein Zwölfjähriger am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Wie die Polizei Speyer mitteilte, war der Junge gegen 12.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Holzstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Schützenstraße übersah er das Auto einer herannahenden 80-Jährigen. Bei der Kollision stürzte das Kind. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Beamten beläuft sich der Schaden am Auto auf rund 500 Euro.