Einer Zwölfjährigen aus Limburgerhof werden Ladendiebstahl und Körperverletzung in einem Speyerer Supermarkt vorgeworfen. Das Mädchen, begleitet von einer weiteren Verdächtigen im Alter von 15 Jahren, ist laut Polizei am Donnerstag, 15 Uhr, in einem Geschäft in der Maximilianstraße beim Diebstahl von Alkoholika, Zigaretten und Feuerzeugen ertappt worden. „Als es einer 25-jährigen Angestellten gelang, die Zwölfjährige festzuhalten, schlug diese aufs Ohr der Erwachsenen, um ihre Beute zu sichern und zu flüchten“, berichten die Beamten.

Polizisten hätten die Diebinnen später in der Bahnhofstraße entdeckt. „Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten sie erneut, wurden aber letztlich von der Polizei festgehalten“, heißt es. Die Zwölfjährige sei mit einem Alkoholwert von 1 Promille aufgefallen. Auch die 15-Jährige aus Speyer sei alkoholisiert gewesen. Beide seien an ihre Sorgeberechtigten überstellt worden und müssten sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.