Vier neue Corona-Fälle am Samstag und acht weitere am Sonntag sind am Wochenende für die Stadt Speyer in die Statistik des Landesuntersuchungsamts eingeflossen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Neuinfektionen lag mit 70,9 nur leicht höher als am Freitag (67). Dies erfordert ebenso wenig ein Aufrücken in eine höhere Warnstufe wie die Hospitalisierungsinzidenz (1,1) und die Intensivbettenbelegung (3,67), die dabei vom Land herangezogen wird. Seit Pandemie-Beginn gab es den offiziellen Zahlen zufolge 3384 Infizierte in der Domstadt.