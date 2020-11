Auch über das Wochenende gingen neue Corona-Fälle aus Speyer in die Landesstatistik ein. Der schnelle Anstieg von der Vorwoche hat sich aber abgeschwächt. Mit 332 waren es am Montag (14 Uhr) 332 Fälle, vier mehr als am Freitag, davon 151 noch erkrankt. Der zeitweise auf 140 gekletterte Inzidenzwert für Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 96,9. Die Anzahl der Tests im Abstrichzentrum in der Halle 101 war am Freitag mit 62 geringer als bei den vorherigen Terminen mit jeweils fast 100 Personen. Positivrate der Tests dort: zwischen zehn und 15 Prozent.

Die Stadt informierte am Montag über zwei neue Corona-Fälle an der Berufsbildenden Schule und einen in einer achten Klasse der Siedlungsschule. „Hier befindet sich der betroffene Schüler allerdings schon zehn Tage in Quarantäne, sodass für die Schule kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht“, meldet die Verwaltung.

Lage im Seniorenheim

Im Seniorenzentrum Storchenpark, wo ein Wohnbereich bis vorerst 14. November isoliert ist, nachdem eine Mitarbeiterin positiv getestet worden war, gab es bisher keine weiteren Corona-Tests, aber auch keine Alarmzeichen: „Allen Mitarbeitern und Bewohnern geht es zur Zeit gut und sie zeigen keine Symptome. Alle Bewohner werden weiterhin engmaschig beobachtet, so wird zum Beispiel drei Mal am Tag Fieber gemessen und eine Symptomkontrolle durchgeführt“, so eine Sprecherin von Betreiber Alloheim.