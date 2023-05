Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beschwerden über die Postzustellung sind in den vergangenen Tagen auf verschiedenen Wegen öffentlich geworden: in Facebook-Gruppen, als Leserbriefe an die Redaktion oder als offener Brief an die Stadtverwaltung. Einige Anwohner müssten demnach teils mehrere Wochen auf Briefe warten. Die Post hat nun reagiert und räumt Rückstände ein.

„Post-Chaos in Speyer!“ titelt ein anonymer Schreiber in einer öffentlichen Facebook-Gruppe, in der es um Speyerer Themen geht. Dort behauptet der Verfasser: „Ganze