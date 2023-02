Nach dem großen Zustrom bei der Vorfführung im Januar findet am Samstag, 25. Februar, 20.30 Uhr, findet im Alten Stadtsaal in Speyer bei der Filmklappe eine Zusatzvorstellung von „Nicht ganz koscher“ statt.

Die vergangenen Jahre, auch bedingt durch die Coronapandemie, waren die Vorstellungen bei der Filmklappe Speyer teilweise nur sehr mäßig besucht - ausverkauft waren die Vorstellungen nie, mit Ausnahme der Open Airs im Rathausinnenhof im Sommer. Um mehr Publikum in die Vorstellungen zu bekommen, hat die Filmklappe seit 2022 etwas an ihrer Strategie geändert, um das Programm bekannter zu machen. So ist beispielsweise die Filmklappe nun auch bei Facebook oder Instagramm zu finden oder hat zusätzlich Plakate mit der Gesamtübersicht ihres Programms aufgehängt.

Seitdem sind die Besucherzahlen zuletzt tatsächlich angestiegen. „Ob es jedoch letztendlich am neuen Werbekonzept – oder einfach nur an den gut ausgesuchten Filmen liegt, lässt sich so ohne weiteres nicht beantworten“, sagt Hans-Jürgen Huber. Jedenfalls ist die Filmklappe über diese Entwicklung sehr froh: Auf Dauer wären die Besucherzahlen ein finanzielles Thema geworden, auch wenn bei der Filmklappe alle ausschließlich ehrenamtlich tätig sind, müssen doch Verleihgebühren und andere anfallende Kosten eingespielt werden.

Am 27. Januar hat sich dann eine umgekehrte Problematik gestellt. Bei der Vorführung der Komödie „Nicht ganz koscher“ wurde das Team der Filmklappe vom großen Andrang des Speyerer Publikums kalt erwischt.

Turbulente Komödie

Die turbulente Komödie um einen orthodoxen Juden aus Brooklyn, der im Auftrag seiner Gemeinde nach Alexandria reist, um den 10. Mann zu organisieren, ohne den das Pessachfest nicht gefeiert werden kann, besticht durch grossartige Naturbilder und rührt zum Nachdenken ebenso wie zum Lachen, wenn Beduine Adel die letzte Hoffnung für Ben wird, sein Ziel zu erreichen.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, das wir jemals Publikum zu einer Vorstellung nicht in den Saal hingelassen haben“, so Huber – genau das ist bei der Vorstellung Ende Januar von „Nicht ganz koscher“ geschehen. Es waren fast 90 Zuschauer im Saal – das war das Maximum. „Mehr geht leider durch die sich im Saal befindenden Säulen und der damit einher gehenden Einschränkung des Sichtbereichs nicht. Wir konnten – grob geschätzt – etwa 40 Zuschauer nicht mehr hinein lassen, versprachen aber, möglichst schnell einen Zusatztermin zu finden“, beschreibt Hans-Jürgen Huber das neue Dilemma. Es gibt es nun das neue Datum. Da durch die gut besuchten Vorstellungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass am Ende vielleicht doch nicht alle einen Platz bekommen, empfiehlt es sich, zu reservieren.

Info

Abendkasse ab 19.30 Uhr. Reservierungen: filmklappe-speyer@web.de.