Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagnachmittag in Speyer an der Kreuzung Waldseer Straße/Wormser Landstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 40-jährige Autofahrerin den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren, während ein 20-Jähriger mit seinem Wagen nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 40-Jährige sich leicht verletzte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei muss nun nach eigenen Angaben klären, wie es an der Kreuzung trotz Ampelanlage zu dem Zusammenstoß kam. Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.