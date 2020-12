Leicht verletzt wurde am Dienstag in Speyer eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hat beim Abbiegen von der Großen Gailergasse in die Gilgenstraße in Richtung Postplatz gegen 13.40 Uhr ein 82-jähriger Skoda-Fahrer die 80-jährige Frau übersehen. Sie wollte gerade den Einmündungsbereich ihr Fahrrad schiebend passieren. Die von links kommende Fußgängerin wurde durch das anfahrende Fahrzeug am Knie touchiert und stürzte. Hierbei zog sie sich eine Schürfwunde zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Eine Behandlung der Leichtverletzten in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.