Stehen die Sicherheitsauflagen von Umzügen nach dem Unglück beim Brezelfestumzug auf dem Prüfstand? „Das ist Gegenstand staatsanwaltlicher Ermittlungen“, heißt es dazu von der Speyerer Stadtverwaltung.

Eine Grundlage für die Sicherheit von Umzügen bildet etwa das „Merkblatt für Brauchtumsumzüge“, das das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium herausgibt. Vorgeschrieben sind laut Merkblatt Prüfungen von Zugeinrichtung, Reifen, Beleuchtung oder etwa Stand- und Trittsicherheit – und auch die Bremsen müssen überprüft werden. Das Brauchtumsgutachten sei „an eine Hauptuntersuchung“ angelehnt, heißt es darin. Zudem bräuchten Wagen eine Betriebserlaubnis. Darauf verweist auch die Stadtverwaltung Ludwigshafen auf Anfrage. Jährlich wechselend mit Mannheim findet in der Stadt ein großer Fastnachtsumzug statt, hinzu kommen weitere Fasnachts- und Kerweumzüge. Umzugswagen müssten in der Regel durch einen Sachverständigen abgenommen werden. Ein weiterer Aspekt: „Personen, die zur Sicherheit daneben laufen, sogenannte ,Wagenengel’“, erklärt ein Sprecher der Stadt. „Sicherheitskonzepte werden individuell entwickelt und fortwährend an neue Lagen angepasst.“ Dabei spielten etwa Veranstaltungsort und Teilnehmerzahl eine signifikante Rolle.

Auch in Frankenthal – der größte Umzug steigt hier jährlich in der Faschingszeit – umfassen die Sicherheitsauflagen mehrere Seiten und regeln beispielsweise die Maße der Festwagen (2,55 Meter breit und 3,50 Meter hoch) oder die notwendigen technischen Voraussetzungen. „Die Fahrzeuge für den Fastnachtsumzug werden durch ein Fachbüro begutachtet, und ein Gutachten zum Einsatz auf Brauchtumsveranstaltungen wird erstellt“, heißt es von der städtischen Pressestelle. „Ohne Begutachtung keine Teilnahme.“ Außerdem prüfe die Polizei vor Beginn des Zuges, ob entsprechende Fahrerlaubnisse vorliegen.