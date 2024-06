Rheinland-Pfalz erhält in der Förderperiode 2021 bis 2027 mehr als 780 Millionen Euro aus verschiedenen Fonds der EU. Das geht aus einer Auflistung der deutschen Vertretung der EU-Kommissionen hervor. Darunter ist etwa der Europäische Sozialfonds, der beispielsweise die Jugendberufsagentur Plus in Speyer fördert, das „Erasmus+“-Programm oder der Fonds für Entwicklung des ländlichen Raums, aus dem in der vergangenen Periode Mittel in die Ertüchtigung des Rheindeichs flossen. Die Seite mit etwas sperrigem Link ist über die Internetsuche „Europa vor Ort in Rheinland-Pfalz“ auffindbar. Eine zugehörige Karte listet beendete Projekte auf wie etwa „Jugend stärken im Quartier“ oder ein Förderprojekt zur interregionalen Zusammenarbeit im Judo. Auf der Internetseite what-europe-does-for-me.eu des Europäischen Parlaments stehen zudem regelmäßig weitere geförderte Projekte aus vielen verschiedenen Regionen – wenn auch aktuell keine aus Speyer.