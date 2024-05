Weil er der Ansicht war, dass ihn ein Motorradfahrer verfolgt, hat ein 35-jähriger Autofahrer aus Schwegenheim diesen am Montag gegen 22.30 Uhr in der Industriestraße zur Rede gestellt. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchte der Schwegenheimer den 29-Jährigen im Streitgespräch von seinem Motorrad zu stoßen. Außerdem soll er ihm demnach mehrfach gegen den Helm geschlagen haben, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der 35-Jährige mit seinem BMW davon, wurde aber durch Polizeibeamte später in seiner Wohnung angetroffen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Einfluss von Alkohol stand. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Pkw sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.