Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 7. Dezember referiert Walter Rummel in der Speyerer Villa Ecarius über die Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit. Er wurde im 15. Jahrhundert in Speyer gedruckt: der Hexenhammer des Heinrich Kramer aka Henricus Institoris.

Im Mittelalter war die Domstadt Speyer für Weinhandel, Tuchherstellung und Buchdruck weithin geschätzt. Aus dieser Stadt kam freilich auch ein Druckwerk, das in halb Europa gefürchtet war und