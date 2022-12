Eine 18-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 0.49 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Postplatz gefahren. Nach Polizeiangaben hat sie an der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse ein von rechts kommendes Auto bemerkt. Dieses Fahrzeug habe die junge Frau zu lange „fokussiert“, also beobachtet. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit einem Ampelmast. Die 17-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß im Bereich der Stirn. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von ungefähr 6000 Euro, so die Polizei. An dem Ampelmast konnte die Beamten von außen keinen Schaden feststellen.