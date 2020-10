Der Speyerer Zunftbaum soll 2021 wieder aufgestellt werden, wenn auch ohne entsprechende Feierlichkeiten. Das hat Thomas Kleinböhl nach seiner Wiederwahl als Vorsitzender des Vereins Speyerer Handwerkstradition angekündigt. Der Dachdecker- und Zimmerermeister Kleinböhl wurde bei der Mitgliederversammlung in der GBS am Donnerstag mehrheitlich im Amt bestätigt. In seinen Rechenschaftsbericht erinnerte er an den Corona-bedingten Ausfall unter anderem der beliebten und finanziell ertragreichen traditionellen Zunftbaumausstellung. Für das Zunftbaumfest sieht Kleinböhl kommendes Jahr aufgrund von Corona noch keine große Chance.