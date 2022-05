Das Handwerk kämpft um sein Ansehen. Das lässt der Vorsitzende des Vereins Speyerer Handwerkstradition, Thomas Kleinböhl, nicht unerwähnt. Standhaftigkeit haben er und seine Kollegen gerade in den vergangenen Corona-Jahren bewiesen. Jetzt bläst wieder ein rauer Wind ins Gesicht. Doch Kleinböhl wünscht sich Optimismus – und ein Jubiläum zum Zunftbaum 2024.

„Pandemiebezogen sind wir gut durchgekommen“, sagt Kleinböhl auf Nachfrage der RHEINPFALZ, während sich der Platz um das Statussymbol der Handwerker auf der Maximilianstraße trotz schauderhaftem Wetter füllt. Zimmermänner, Maler, Schornsteinfeger, Elektriker. Viele sind wieder zu sehen beim Zunftbaum-Fest am vergangenen Samstag.

„Wir haben versucht, innerhalb des Vereins Kontakt zu halten“, weist Kleinböhl auf viele digitale Treffen in der jüngsten Vergangenheit hin. Rund 43 Betriebe, aber auch Privatleute, sind in der Gesellschaft vereint. „Wir müssen dahin kommen, dass das Handwerk wieder geschätzt wird“, betont Kleinböhl. Das sei zuletzt nicht mehr der Fall gewesen – nicht bei der Kundschaft und auch nicht bei jungen Menschen auf der Suche nach einem Beruf.

OB Seiler: „Wichtige Säule unserer Stadt“

„Es klafft eine Riesenlücke“, hebt der Vorsitzende mit Blick auf die Altersstruktur in den Betrieben hervor. Zwei Auszubildende habe er selbst im vergangenen Jahr gehabt. 2022 habe sich niemand gemeldet. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), ein stolzes Arbeiterkind, wie sie selbst untermauert, greift den Faden auf und spricht den enormen Fachkräftemangel an. Aber es gibt weitere Herausforderungen nach Corona. Kleinböhl nennt die Materialknappheit und die Lieferschwierigkeiten. Seiler ergänzt um die eklatanten Preissteigerungen. „Wir wissen, dass unsere Handwerker eine wichtige Säule in unserer Stadt bilden“, macht sie deutlich. Deshalb will sich die Stadt mit Katja Gerwig, neu in der Wirtschaftsförderung, verstärkt um Nachwuchswerbung kümmern. „Der Speyerer Mittelstand muss viel stärker berücksichtigt werden“, sagt Seiler.

Kleinböhl ruft ebenfalls zur Zuversicht auf. „Ich habe die Hoffnung und das Gespür, dass die Anerkennung für das Handwerk wieder wächst“, stellt er heraus. Eine andere Rechnung stellt er für die Feier des Zunftbaum-Jubiläums auf. Zum 40. Mal hätte sich das 2022 gejährt. „Wir zählen nur die tatsächlich stattgefundenen Feste“, erklärt Kleinböhl am Samstag. Ergo: 2024 darf groß gefeiert werden. Bis dahin bleibt der Zunftbaum aus Lärchenholz an seinem Standort stehen. Eine Neuerung aus dem vergangenen Jahr, die sich bewährt hat.