Jonas Bosch (25) aus Harthausen ist neuer stellvertretender Vorsitzender vom ortsansässigen ASV. Für Aufsehen sorgte er aber Anfang Oktober mit einem Mammut-Marsch in Berlin. Nun erklärt er, was das überhaupt ist und wie es ihm während dem Lauf erging. Und: Was er beim ASV Harthausen bewegen will.

Herr Bosch, was ist denn überhaupt ein Mammut-Marsch?

Der Mammut-Marsch ist eine Lauf-/Wander-/Marsch-Veranstaltung, bei der eine vorgegebene Strecke von 100 Kilometern in