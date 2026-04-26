Küchenbrand am Sonntagmorgen: In der Straße Zum Weidentor sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien gegen 8 Uhr alarmiert worden und mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt. Als sie eintrafen, hätten die Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht. Alle fünf Personen, die sich in der Wohnung befanden, seien dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Wohnung sei weiterhin bewohnbar. Die Polizei ermittle die Brandursache.