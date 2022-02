Na gut, vielleicht ist der 14. Februar nur eine Erfindung der Floristik- und Süßwarenindustrie, die uns mit roten Schleifen, Ballons und Glitzer zum Einkaufen lockt. Uns suggeriert, dass wir unseren Liebsten ganz dringend unsere Liebe mit kalorienreicher Schokolade, schnapsgefüllten Pralinen oder aus Südamerika importierten roten Rosen unter Beweis stellen müssen. Weil sonst – ja was sonst? Ein handfester Ehekrieg oder Beziehungsstreit droht?

Vielleicht ist das alles kommerzieller Schwachsinn der darüber hinaus auch noch umweltschädlich ist. Allein 2018 hat die Lufthansa Cargo ja schließlich 800 Tonnen Schnittblumen – alle in temperierten Blumenvasen aufgereiht – quer durch die Welt geflogen. Was das bloß für den CO 2 -Fußabdruck heißt.

Und dann auch noch diese ungesunde Schokolade, die mal als Täfelchen mit nettem Aufdruck oder als Praline daherkommt. Brauchen wir das? Eine bekannte Frauen-Zeitschrift sagt dazu in einem Online-Artikel: „Pralinenschachteln sind was für unsere Großmütter. Solange wir noch nicht die 70 Lenze erreicht haben, brauchen wir die große Schachtel Pralinen so dringend wie die fünfte Erkältung in diesem Jahr.“

Ganz ehrlich: Nach zwei Jahren Pandemie, dem ewigen Pendeln zwischen Lockerungen und Lockdowns, den unzähligen verbrauchten Selbst- und Schnelltests, den abgesagten Familienfeiern und langweiligen Abenden auf dem eigenen Sofa: Ich brauche Blumen und Schokolade. Wir alle brauchen Blumen und Schokolade. Wir haben es uns verdient. Weil wir durchhalten und weil wir unser Bestes geben, um die Pandemie zu besiegen. Und weil wir immer weiter durchhalten.

Ein einziger Tag im Jahr kann das schon gar nicht mehr auffangen. Wir sollten deshalb jeden Tag im Jahr Valentinstag feiern, egal wie der Beziehungsstatus aussieht und egal, ob wir das für uns oder für andere machen. Wir brauchen mehr Blumen, wir brauchen mehr Schokolade. Weil wir es verdient haben.