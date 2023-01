Zu den rund 60 Astro- und Kosmonauten, die bisher die Ausstellung „Apollo and Beyond“ besucht haben, gehörte auch Walter „Walt“ Cunningham. Am Dienstag ist er in Houston gestorben.

Der Astronaut Walt Cunningham gehört zu den Raumfahrern mit einer nicht ganz glücklichen Karriere. Dabei war sein erster und einziger Raumflug eigentlich ein großer Erfolg. Weil beim Jungfernflug des Apollo-Raumschiffs im Oktober 1968 das meiste sehr gut geklappt hat und 21 Monate nach der schrecklichen Feuerkatastrophe bei einem Textcountdown, bei dem alle drei Apollo 1-Astronauten ums Leben gekommen waren, das neue Raumschiff gut funktionierte, konnte das Mondprogramm durchstarten. Im Dezember 1968 flog die nächste Apollo-Crew schon zum Mond, im Juli 1969 war die erfolgreiche erste Mondlandung.

Apollo 7 mit Kommandant Walter Schirra und den Weltraumneulingen Donn Eisele und eben Walt Cunningham – beide gehörte zur dritten Astronautengruppe – prüften fast elf Tage lang die Systeme des Apollo-Raumschiffs genau und fanden sie bewährt. Leider erkrankten alle drei an Schnupfen. Das trübte die Stimmung und vor allem die Kommunikation mit der Flugleitung am Boden. Zum Streit kam es unter anderem über die Frage, ob bei der Landung die Helme getragen werden sollten.

Ein amerikanischer Held

Aufgrund dieser Querelen wurde keiner der Drei (Mercury-Veteran Schirra hat schon zuvor seinen Abschied als Astronaut abgekündigt) mehr für einen weiteren Raumflug eingeteilt. Für Donn Eisele und Walt Cunningham war das eine herbe Enttäuschung. Der legendäre NASA-Flugleiter Chris Kraft hat sich Jahrzehnte später bei Cunningham für die damalige Entscheidung entschuldigt.

Trotzdem bleibt der am 3. Januar in Houston gestorbene Astronaut – er stammte aus Creston/Iowa, wo der 1932 geboren wurde – ein wichtiger Apollo-Pionier. Sein Kollege Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond, der auch schon in Speyer war, fand auf Facebook warme und dankbare Worte für seinen Freund und nannte ihn den „Inbegriff eines amerikanischen Helden“ und einen „Mann mit einem großen Herzen“.

In Speyer war Walt Cunningham von der Raumfahrtausstellung, aber auch den ausgestellten Sportwagen sehr angetan. Denn er hatte eine Vorliebe für schnelle Autos. „Ich hatte einmal elf verschiedene Porsche“, bekannte er bei seinem Besuch im Technik-Museum. Dass er nicht selbst auf dem Mond landen durfte, stimmte ihn im Gespräch mit der RHEINPFALZ auch damals noch wenig traurig.