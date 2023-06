Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hochschul-Professor, Buchautor, Pfalz-Kenner und Spieleerfinder Germann Jossé, der am 16. Juni 1956 in Speyer geboren wurde, ist am 27. Dezember 2020 in Worms gestorben. Seit 2006 war Jossé als Professor für Strategisches Controlling an Hochschule in Worms.

Germann Jossé blieb Speyer immer verbunden und hat nicht zuletzt in drei Büchern – „Pfälzer Sammelsurium“ und „Rätselhafte Pfalz“ I und II –