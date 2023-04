Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der am 7. November 1926 in Dudenhofen geborene und in Harthausen lebende Künstler Theo Ofer ist im 94. Lebensjahr gestorben. Er war eine prägende Person in der regionalen Kunstszene, mit seinen Bildern in vielen Ausstellungen vertreten, politisch aktiv und Gründer des Dudenhofener Kultursommer, den er bis 2016 leitete. Mensch und Natur waren seine großen Themen. Er war viel auf Reisen und hat seine Eindrücke davon künstlerisch verarbeitet.

Theo Ofer studierte an der Kunstschule Mannheim und an der Akademie Augsburg bei Professor John-Winde. 1970 besuchte er die internationale Sommerakademie in Salzburg und war Schüler