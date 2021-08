Neue Verkehrsteilnehmer auf Speyers Straßen, erwartungsvolle Gesichter im Klassensaal und Ungewissheiten zur Pandemie-Entwicklung: Die Rahmenbedinungen zum Schuljahresbeginn in Speyer und Umland sind diese Woche teilweise wie jedes Jahr und teilweise doch anders. In die fünften Klassen der Domstadt wurden am Montag rund 210 Realschüler, 112 Gesamtschüler und 600 Gymnasiasten aufgenommen. In den sieben Grundschulen – fünf staatliche sowie mit der Kloster- und der Reformschule zwei private – folgen überwiegend am Dienstag rund 415 Erstklässler.

Für deren Begleitung am ersten Tag gelten teilweise Auflagen wie die 2G-Regel. Hintergrund ist die Corona-Pandemie: Die Ausbreitung des Virus soll gestoppt werden. Dafür strebt die Stadt – wie berichtet – auch Lüftungsanlagen zumindest in Klassensälen mit unter zwölfjährigen, überwiegend nicht geimpften Kindern an. „Die entsprechenden Förderanträge beim Land sind gestellt. Vor Ort sind die Geräte aber noch nicht“, teilt Jennifer Braun, Persönliche Referentin der Oberbürgermeisterin, auf Anfrage mit. Immerhin die zusätzlich bestellten „CO2-Ampeln“ zur Klimaüberwachung stünden aber kurz vor der Auslieferung.

Bereits an die Grundschulen verteilt sind laut Stadtwerke 415 sprudelfeste Trinkflaschen. Jeder Erstklässler werde anlässlich des Schulstarts mit einer davon beschenkt, so der Sponsor.