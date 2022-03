Es war nicht immer ganz fair, wie der Rest der Republik in der Hochphase der Corona-Pandemie und der Proteste gegen Schutzmaßnahmen auf Sachsen gedeutet hat. Die Bewohner des Bundeslandes von Elbe und Erzgebirge als Impfmuffel zu zeichnen, wäre eine ebenso unzulässige Pauschalisierung wie das Bild vom nach jedem Richtungswechsel Markus Söders sofort begeistert schuhplattelnden Bayern.

Wer das nicht glaubte, hat den Beleg in Speyer erhalten. Dort sind in der Stadthalle seit Dienstag Impfungen gegen das Coronavirus mit dem lang ersehnten Proteinimpfstoff von Novavax möglich. Laut Stadt schwächelt die Nachfrage, und doch gibt es Erfreuliches. Es kommt unter anderem aus Sachsen. Ein Ehepaar aus Zwickau habe die weiteste Anreise zum Novavax-Termin in Speyer gehabt, berichtet Impfkoordinator Peter Eymann. „Sie haben vorher extra angerufen und sich erkundigt, damit sie nicht unnötig losfahren.“

Natürlich wäre Speyer auch ohne Spritze eine Reise wert. Die Anekdote passt aber ebenso gut zum Pauschalurteil-Revidieren wie der Fakt, dass weitere „Impftouristen“ der Woche aus Ingolstadt und München kamen. Nimm das, Markus Söder!