Das Brezelfest 2022 geht am Dienstag in seine letzte Runde. Zum Programm am gut besuchten Montag gehört traditionell die Versteigerung des Brezelfestbildes in Verantwortung des Serviceclubs Round Table. Am Ende war weit mehr in der Kasse als die 7700 Euro, für die der Zuschlag erfolgte.

Die 7700 Euro, für die Round-Table-Präsident Daniel Lutz nach dem Frühschoppen des Verkehrsvereins den Zuschlag an die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz gab, waren längst nicht alles: Eingebürgert hat es sich seit 2019, dass den Geboten für das aktuelle Bild Zusatzsummen für den sozialen Zweck, der damit verbunden ist, zugesichert werden. Manche verzichten direkt auf den Blickfang und fördern rein mit barer Münze. Insgesamt konnten 13.700 Euro abgerechnet werden.

Kurz und schmerzlos verlief die Auktion zwischen dem Ausgangsgebot vom scheidenden Kontaktbeamten der Schausteller Dieter Vogelgesang (3333 Euro) und den folgenden Aufschlägen durch den Speyerer Hotelier Fritz Sperling, Palatina Geocon, Marktmeister a.D. Franz Hammer, Apotheker Oliver Kunze, PM-International, Sparkasse sowie Volksbank. Dabei hatte Lutz versucht, das zweite Bild in der Brezelfest-Reihe von Künstler Johannes Doerr schmackhaft zu machen.

„Lebensfreude pur“

„Für mich ist das Lebensfreude pur, und die Stimmung, die ausgedrückt wird, passt überall hin: ins Büro, in den Verkaufsraum und zuhause“, betonte Lutz. Genau das war das Ansinnen, das Doerr mit seinem Kunstwerk verfolgte, wie der Künstler selbst herausstellte. Bereits bei seinem Erstlingswerk fürs Fest im Jahr 1998 hatte er mit freundlichen Farben gearbeitet. 3324 D-Mark hatte damals das zweite Brezelfestbild in der Geschichte überhaupt eingebracht, ersteigert von der GBS. Die Volksbank schloss dagegen an das letzte Brezelfest-Jahr 2019 an. Damals fiel ebenfalls für das Institut der Hammer bei 8300 Euro für ein Bild von Karin Germeyer-Kihm.

Der soziale Zweck entlockte den Geldgebern spontan weitere Beträge. Den Anfang machte die Sparkasse mit 1000 Euro, worauf Palatina Geocon und Volksbank nachzogen und die Wohnungsbaugesellschaft Gewo und PM-International sogar je 1500 Euro drauflegten. Zum Ergebnis vom Montag wird der Erlös aus dem Verkauf der Brezelfestbuttons und des -weins hinzukommen.

Unterstützt werden soll mit der Zuwendung ein gemeinsames Projekt Grundschule Woogbachschule: Allen Kindern soll bei diesem ein niedrigschwelliges Musikangebot unterbreitet werden.